Interdittiva antimafia, serve l’atto del giudice per la revoca del tax credit

Solo l’interdittiva antimafia adottata definitivamente dall’autorità giudiziaria è causa di revoca del credito di imposta: diversamente e fino a quando il provvedimento rimane sub iudice, l’Erario non ha titolo per procedere ad alcun recupero. È per questa ragione che la Cgt della Calabria, con sentenza 2342/2/2024 (presidente Sganga, relatore Coscarella), ha ribaltato il verdetto dei giudici di primo grado, annullando due avvisi di recupero in materia di credito di imposta per nuovi investimenti...

