Investimenti 4.0 del 2023 e 2024: compensazione in stand by

Rebus compensazione per i crediti di imposta su investimenti 4.0 del primo trimestre 2024, in attesa del modello di rendicontazione telematica da inviare al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il decreto fisco-superbonus prevede, per la fruibilità dei crediti su investimenti 4.0 e spese di R&S effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il giorno precedente la sua entrata in vigore, un nuovo obbligo di rendicontazione finale, ma resta da chiarire il comportamento da adottare prima della approvazione...

