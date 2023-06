Ires, Irpef e Iva: ancora discriminate le imposte non armonizzate dall’Ue di Enrico Traversa









La Corte costituzionale ha mancato una grande occasione, nella sua sentenza 47/2023, per allineare le garanzie procedurali dei contribuenti soggetti ad imposte non armonizzate dall’Ue (Ires, Irpef e Irap) alle più ampie garanzie che la Corte di giustizia Ue ha creato con la sua giurisprudenza in materia di imposte armonizzate (Iva, accise e dazi doganali). Per capire come sia potuto accadere si devono ripercorrere in prospettiva “europea” i passaggi della motivazione della Consulta. La Commissione...