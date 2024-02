Irpef, taglio di 260 euro sulla detrazione complessiva

Decurtazione di 260 euro da applicare sull’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024 e non sui singoli oneri. È quanto si desume dalla circolare 2/E/2024 di commento al Dlgs 216/2023 che contiene l’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef previsto dalla legge delega per la riforma fiscale.

Le novità previste dal decreto si applicano solo per il 2024 e tra queste vi è il taglio alle detrazioni per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 50mila euro determinato...