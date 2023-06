Italia-Svizzera, l’accordo entra in vigore









Pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 giugno e in vigore da sabato 1° luglio la legge 13 giugno 2023 n. 83 che ratifica gli Accordi Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri e le doppie imposizioni. Quanto ai frontalieri la legge dispone che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono (oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto) un’attività...