L’Iva indetraibile diminuisce il carico fiscale

L’Iva sugli acquisti, in deroga al principio della neutralità, può costituire un onere che va a influenzare il risultato dell’esercizio in dipendenza del fatto che essa sia indetraibile per intero, o parzialmente in base al pro-rata. In generale, è deducibile l’Iva ove essa risulti indetraibile:

in virtù di disposizioni legislative,

per effetto della facoltà di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti in base all’articolo 36-bis del Dpr 633/72,

per effetto del pro-rata parziale.

In proposito, è stato chiarito, nella risoluzione n. 9/869 del 1980, nella circolare n. 136/E/2000 e nella risposta n. 541/2022, quanto segue:

1 l’Iva indetraibile assolta su singoli beni e servizi si caratterizza...