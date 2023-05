Iva, la rivalsa post accertamento non è retroattiva di Matteo Dellapina









Nel ritenere l’irretroattività del comma 7, articolo 60, Dpr 633/1972 – come modificato dall’articolo 93, Dl 1/2012 –in quanto norma non avente carattere procedimentale, l’ordinanza 8372/2023 della Cassazione ne ha sancito l’inapplicabilità all’accertamento divenuto definitivo prima della entrata in vigore della modifica normativa, anche nel caso in cui il contribuente abbia versato delle somme a titolo di Iva in adempimento dell’accordo di adesione.

Il caso esaminato

La vicenda prende avvio da una verifica fiscale...