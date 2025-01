L’accertamento alla Sas va impugnato dal socio come atto presupposto

L’avviso di accertamento notificato a una Sas (società in accomandita semplice), pur se divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società, non può tornare in danno del socio al quale tale atto non sia stato notificato. Il socio, tuttavia, è tenuto a impugnarlo insieme al successivo atto emesso nei suoi confronti, quale atto presupposto. Questo principio, già espresso dalla Cassazione (17360/2014), è stato ribadito dalla sentenza 5962/11/2024 della della Cgt di secondo grado della...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi