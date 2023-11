L’automazione spinge anche le aggregazioni per ottimizzare i costi di Valeria Uva









L’intelligenza artificiale comincia a guidare anche le mosse degli studi per crescere. A spingere verso l’aggregazione o semplicemente verso la creazione di partnership più strette non c’è solo il tema del passaggio generazionale in studio o la necessità di aprirsi a realtà multidisciplinari per integrare i servizi offerti. Spuntano anche i primi esperimenti di studi o società di consulenza che vogliono allargare la propria rete per far fronte agli investimenti necessari nell’intelligenza artificiale...