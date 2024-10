L’Irpef resta a tre aliquote ma scattano i tetti alle spese detraibili

La legge di Bilancio per il 2025 ridisegna l’Irpef attraverso la conferma del modello di aliquote e scaglioni definito lo scorso anno e l’introduzione di nuove regole per cuneo fiscale e detrazioni.

In relazione alla struttura del modello, quindi, a partire dal 2025 l’Irpef sarà determinata attraverso il medesimo impianto transitoriamente in vigore per il 2024. In altre parole, per il computo dell’ammontare delle imposte dovute si continuerà a fare riferimento su un sistema fondato su tre scaglioni...