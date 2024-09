La clausola penale di un contratto non ha una tassazione autonoma

Anche per l'agenzia delle Entrate la clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l'imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nel quale è inserita: infatti, la tassazione del contratto in cui è presente la penale “assorbe” la rilevanza tributaria della clausola penale.

È questa l'affermazione che si legge nella risposta a interpello n. 185 del 18 settembre 2024 con la quale l'agenzia si conforma finalmente alle ripetute indicazioni in tal senso provenienti...