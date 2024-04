La conferma dell’accordo tra Regno Unito e Italia apre la strada ai rimborsi Iva in reciprocità

Il 9 aprile 2024 è stata resa pubblica la nota a verbale 718, datata 31 gennaio 2024, dell’Ambasciata italiana a Londra che, unitamente alla nota verbale di risposta rilasciata dall’Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, costituisce l’accordo in materia di rimborso dell’Iva - ex articolo 38-ter del Dpr 633/1972 - in condizione di reciprocità tra Regno Unito e Italia, in vigore a partire dalla data della nota verbale di risposta pubblicata dall’Ambasciata britannica a Roma...

