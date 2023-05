La delega fiscale al test del contraddittorio e della mediazione di Enrico De Mita









L’articolo 17 del Ddl delega per la riforma fiscale, in materia di procedimenti del contenzioso, privilegia la valorizzazione di «altri istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio del resistente». La norma si collega alla necessità di «potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione» (articolo 4, comma 1, lettera g, del Ddl delega). Il pensiero corre immediatamente a contraddittorio endoprocedimentale e mediazione tributaria...