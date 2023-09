La razionalizzazione delle norme toglie spazi a elusione ed evasione di Enrico De Mita









Per i principi generali e per alcune specifiche disposizioni la legge delega potrà trovare immediata attuazione già dal 2024, disimpegnandosi dagli spazi angusti della nuova legge di Bilancio e dall’orizzonte temporale biennale che pure la legge delega pone per l’attuazione. Le bozze dei decreti attuativi dovrebbero essere in fase di ultimazione in questi giorni (il 20 settembre era la prima data utile indicata).

Dalla stabilità dell’accertamento fiscale – congiunto – e dalla certezza della riscossione...