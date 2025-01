La sentenza del gip non fa stato nel processo tributario

La sentenza del gip - anche se passata in giudicato con la formula «il fatto non sussiste» - non fa stato nel processo tributario. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 1148/2025. Venendo ai fatti i Supremi giudici hanno precisato che l’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs 87/2024 (il decreto attuativo della delega fiscale sulla riforma delle sanzioni amministrative e penal-tributarie), riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale...

