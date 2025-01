Antiriciclaggio, in vigore le regole tecniche di valutazione dei rischi

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha comunicato ieri agli Ordini territoriali l’approvazione definitiva delle Regole tecniche ex articolo 11, co. 2 del dlgs 231/2007 per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. Le Regole comunicate dal presidente, Elbano de Nuccio, sono state elaborate dalla commissione «Procedure e adempimenti a supporto dei commercialisti...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi