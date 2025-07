Reati tributari, meno spazio all’inesistenza

L’atto di indirizzo del 1° luglio 2025 potrebbe assumere concreta rilevanza anche sotto il profilo penale soprattutto in tema di reati di indebite compensazioni relative al credito di imposta ricerca e sviluppo. Si tratta di una circostanza particolarmente importante dal momento che, in questi ultimi anni, sono state inviate numerose comunicazioni di reato alle competenti Procure a seguito di contestazioni su tali crediti ove compensati per importi superiori a 50mila euro annui.

L’atto di indirizzo...