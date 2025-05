Le opere d’arte vendute da terzi viaggiano ancora con Iva al 22%

La cessione di oggetti d’arte da parte di soggetti diversi dall’autore, eredi e legatari resta soggetta a Iva al 22 per cento. Nessuna possibilità per il mercato dell’arte di accedere alla tanto desiderata aliquota Iva ridotta al 10% sul piano della prassi, che si attiene ad una norma interna chiaramente svantaggiosa per gli operatori del settore e, dal 1° gennaio, in contrasto con la direttiva Iva come modificata dalla direttiva 542/2022/Ue (direttiva aliquote). È quanto affermato dalla risposta...

