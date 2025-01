Legge di Bilancio, sull’utilizzo di fondi pubblici i sindaci informano l’Economia

Da onere amministrativo a organo essenziale di controllo nelle società ed enti di diritto privato in presenza di contributi pubblici. L’articolo 1, comma 857, della legge di Bilancio, incide sull’attività di vigilanza dell’organo di controllo societario richiedendogli di effettuare «compiti» di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato. La disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, di fatto sarà inapplicabile fino a quando non sarà emanato il Dpcm, adottato...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi