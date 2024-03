Legittima per il Fisco l’utilizzazione di elementi indiziari isolati

La Cassazione, attraverso la sentenza n. 2878/2024, ritiene che, ai fini accertativi e sanzionatori, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario, ancorché acquisito dall’Amministrazione finanziaria in modo irrituale, e che, per integrare una presunzione semplice, gli elementi di prova concordanti non devono necessariamente essere più di uno. La pronuncia approda a soluzioni a favore del Fisco, che non appaiono più in linea con le nuove norme sostanziali (articolo 2, comma 2, Tuir), procedimentali (articolo 7-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente) e processuali (articolo 7, comma 5-bis, Dlgs 546/1992), introdotte di recente in attuazione della Riforma fiscale.