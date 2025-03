Patto di famiglia, compensazioni tassate con aliquota al 4%

Con la risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12, l’agenzia delle Entrate, recependo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito alcuni aspetti controversi riguardanti il trattamento tributario delle attribuzioni compensative effettuate nell’ambito del patto di famiglia. In particolare, la risoluzione chiarisce che tali attribuzioni sono soggette a imposta di donazione applicata con aliquota e franchigia determinate secondo il rapporto intercorrente tra il disponente e il legittimario non assegnatario

Il patto di famiglia e le attribuzioni compensative

Con l’obiettivo di semplificare il passaggio generazionale, la legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha introdotto nel Codice civile l’istituto del patto di famiglia (articoli 768-bis e seguenti del Codice civile), ossia il contratto con cui l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce gratuitamente, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote a uno o più discendenti.

Mediante tale trasferimento, il disponente è in grado di produrre, mentre è ancora in vita, gli effetti di devoluzione...