Leveraged cash out e recesso atipico, l'indebito vantaggio fiscale al vaglio del Fisco

In sede di risposte ad interpelli, l'Amministrazione finanziaria si è confrontata varie volte con operazioni di leveraged cash out, che, estrinsecandosi nella forma del c.d. "recesso atipico", hanno suscitato dubbi di legittimità fiscale sotto il profilo dell'abuso del diritto, allorché nella dinamica attuativa abbia fatto ingresso l'istituto della rivalutazione agevolata delle partecipazioni. Attraverso l'analisi ragionata di tali documenti di prassi – anche molto recenti – si tenterà di offrire un inquadramento complessivo del fenomeno in parola.