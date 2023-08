Liquidazione controllata: sì all’affitto d’azienda e all’esercizio provvisorio di Giovanbattista Tona









Nella procedura di liquidazione controllata prevista dal Codice della crisi in caso di sovrindebitamento (articoli 268 e seguenti), il liquidatore, per soddisfare i creditori, può ricorrere all’affitto d’ azienda o all’esercizio provvisorio. Lo ha stabilito il Tribunale di Bologna (decisione del 14 giugno scorso), entrando in consapevole contrasto con il Tribunale di Ravenna che, con la sentenza del 23 marzo, aveva invece escluso ogni forma di continuità aziendale, sostenendo che la procedura disciplinata...