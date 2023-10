Lo scambio tra cripto-attività resta senza rilevanza fiscale di Marco Piazza









È definitiva la circolare sulla tassazione delle cripto-attività (30/E di ieri 27 ottobre). È confermata l’ampia definizione del presupposto imponibile già presente nella bozza. Rispetto alla bozza si segnala, fra l’altro, un maggior dettaglio nell’illustrazione dei casi in cui le permute non sono fiscalmente rilevanti e del concetto di territorialità dei redditi percepiti dai non residenti e dai neo-residenti.

È confermato che la definizione di cripto-attività ai fini fiscali prende spunto dal regolamento...