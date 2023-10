Lo sconto sui nuovi assunti si estende anche alle partite Iva di Gabriele Sepio









Riorganizzazioni degli incentivi fiscali e stimolo alla crescita occupazionale. Sono alcune delle priorità che emergono dalla delega per la riforma fiscale (la 111/2023) e che potrebbero trovare alcuni primi riscontri nella manovra di bilancio anche per professionisti e società semplici (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). All’attenzione del Consiglio dei ministri la possibilità di riconoscere una maggiorazione del costo per i neoassunti a tempo indeterminato.

La misura risponderebbe a due obiettivi: ...