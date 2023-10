Magistrati tributari, in arrivo i primi due bandi di concorso di Maria Carla De Cesari









Nuovi giudici tributari professionali: l’Economia spinge per fare presto. Con l’insediamento del nuovo Consiglio della giustizia tributaria sarà indetto il primo concorso (quello relativo al 2024) per i nuovi magistrati tributari a tempo pieno. Si tratta del bando per 145 giudici professionali, in base alla riforma dello scorso anno, contenuta nella legge 130/2022. A stretto giro seguirà anche il secondo concorso per 204 magistrati, che il Dl 75/2023 ha calendarizzato per il 2026. «Ci aspettiamo ...