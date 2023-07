Manager del Terzo Settore, possibili compensi più alti di Ilaria Ioannone, Gabriele Sepio ed Enrico Maria Sironi









Lavoro nel Terzo settore a maglie “larghe” sul fronte dei limiti retributivi per le realtà iscritte nel Registro unico. Le novità, inserite nella conversione in legge del Dl Lavoro, consentono di ridefinire i parametri previsti dagli articoli 8 e 16 del Dlgs 117/2017 che introducono precisi limiti per le realtà del Terzo settore (Ets).

Nel dettaglio, l’articolo 8 del Cts prevede che i lavoratori subordinati o autonomi non possano ricevere retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli ...