Master lavoro, al via a ottobre il percorso formativo continuo









È online sul sito della formazione del Sole 24 Ore Master Lavoro Sole 24 Ore, il nuovo percorso formativo dedicato a consulenti del lavoro, collaboratori di studio e a chi in azienda si occupa delle problematiche giuslavoristiche.

Il percorso, realizzato in collaborazione con Partner 24 Ore, partirà nel mese di ottobre 2023.

Il coordinamento scientifico di Master Lavoro Sole 24 Ore è affidato a tre consulenti del lavoro di grande esperienza e capacità in ambito formativo: Barbara Garbelli, Massimiliano Matteucci e Gianluca Pillera. Avranno il compito di definire i programmi degli incontri, predisporre i materiali didattici e coordinare gli interventi dei relatori, garantendo un approccio organico nella trattazione dei diversi argomenti.

Il panel dei relatori che si succederanno nel corso degli incontri è di assoluta eccellenza: si alterneranno consulenti del lavoro, avvocati, professori universitari, giudici, ispettori del lavoro, selezionati fra i maggiori esperti della materia, con l’obiettivo di garantire non solo la massima preparazione scientifica, ma anche – alla luce delle diverse provenienze e professionalità – una visione delle problematiche operative da diverse angolazioni (sia in relazione agli adempimenti, sia rispetto alle tematiche giuslavoristiche in senso stretto).

L’alternanza degli incontri

Il percorso è strutturato in una serie di incontri della durata di tre ore – due per ogni mese – che si svolgeranno in diretta sulla piattaforma digitale del Sole 24 Ore Formazione (con la possibilità di fruire della differita on demand in caso di assenza).

Ogni mese (con l’esclusione di agosto) si alterneranno sessioni di aggiornamento e di approfondimento.

Le prime prevedranno, innanzitutto, l’analisi degli adempimenti e delle novità di periodo, in modo da garantire a tutti i partecipanti il necessario aggiornamento continuo, esaminando gli accadimenti di particolare rilevanza dell’ultimo mese in ambito normativo, di prassi e giurisprudenziale.

In ciascun incontro, poi, vi sarà un focus su una determinata tematica, scelta sulla base degli adempimenti di periodo o perché considerata di particolare interesse.

Le sessioni di approfondimento, invece, saranno totalmente incentrate su approfondimenti monotematici, ma garantendo sempre un approccio estremamente operativo.

Nella parte finale di entrambe le sessioni verrà dato ampio spazio alla risposta ai quesiti, formulati dai partecipanti, sia prima dell’evento, attraverso la piattaforma Sole 24 Ore Formazione, sia durante la diretta.

I materiali didattici

Oltre ai materiali didattici consueti – slide, articoli di approfondimento, formulari – per ogni sessione verranno predisposte delle infografiche riassuntive, funzionali a fissare i concetti più importanti formulati da parte degli esperti e consultabili successivamente agli eventi.

Le formule d’acquisto

Master Lavoro Sole 24 Ore prevede due diverse formule: in alternativa al Percorso completo (undici sessioni di aggiornamento e dieci sessioni di approfondimento), è infatti possibile acquistare il Percorso aggiornamento (composto soltanto dalle undici sessioni di aggiornamento).

La prima giornata del percorso formativo si terrà il 17 ottobre 2023, ma il prodotto è già in fase di pre-vendita con una quota di partecipazione agevolata: il costo dell’abbonamento della durata di 12 mesi al Percorso completo è di 690 euro, ridotto a 450 euro per le pre-iscrizioni (per il Percorso aggiornamento, rispettivamente, 500 euro e 350 euro).

Partner 24 Ore

Quote di partecipazione ulteriormente ridotte sono previste nel caso di più partecipanti dello stesso studio o della stessa azienda, così come per i componenti del network Partner 24 Ore.

Come iscriversi

L’iscrizione può essere perfezionata con l’acquisto online sul sito formazione.ilsole24ore.com oppure attraverso un agente di zona Sole 24 Ore (per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio clienti inviando una email all’indirizzo:

servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com).

Il calendario completo delle sessioni di aggiornamento e approfondimento

OTTOBRE 2023

Sessione di aggiornamento

O Aggiornamento normativo, di prassi e giurisprudenziale

(anche nelle sessioni successive)

O Decreto lavoro: le novità del contratto a termine

Sessione di approfondimento

O Clausole contrattuali: patto di stabilità, codice di condotta, regolamento e procedure aziendali, non concorrenza

O Decreto Trasparenza

NOVEMBRE 2023

Sessione di aggiornamento

O Laboratorio operativo Inps: Uniemens, cassetto previdenziale, note di rettifica, Durc

Sessione di approfondimento

O Consulenza in materia pensionistica dicembre 2023

Sessione di aggiornamento

O Conciliazioni e transazioni: focus incentivo all’esodo

O Adempimenti: collocamento obbligatorio, Inail, conguaglio Cu

GENNAIO 2024

Sessione di aggiornamento

O Legge di bilancio 2024

Sessione di approfondimento

O Approfondimento Cu 2024

O Pratica Cu e 770

FEBBRAIO 2024

Sessione di aggiornamento

O La digitalizzazione dello studio come controllo di gestione

Sessione di approfondimento

O Welfare: smart working, sostenibilità e premi produzione

MARZO 2024

Sessione di aggiornamento

O Esame principali agevolazioni fiscali e valutazioni di convenienza

Sessione di approfondimento

O Esame principali agevolazioni previdenziali e test di convenienza

APRILE 2024

Sessione di aggiornamento

O Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Sessione di approfondimento

O Orario di lavoro, apprendistato, minori, tirocini e flessibilità

MAGGIO 2024

Sessione di aggiornamento

O Ispezioni in azienda: casi pratici

O Ricorsi e strumenti difensivi

Sessione di approfondimento

O Contratti flessibili e atipici: analisi normativa e opportunità

GIUGNO 2024

Sessione di aggiornamento

O Deontologia e social

Sessione di approfondimento

O Lavoro all’estero: analisi normativa ed esame casi pratici

LUGLIO 2024

Sessione di aggiornamento

O Gestione del tempo: l’incremento dell’efficienza del lavoro nello studio e in azienda

Sessione di approfondimento

O Contratto di rete, distacco, appalto e somministrazione: analisi normativa e opportunità

SETTEMBRE 2024

Sessione di aggiornamento

O Gestione assenze e congedi

Sessione di approfondimento

O Cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni, risoluzione e sanzioni disciplinari