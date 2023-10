Maxi deduzione per chi assume: risparmi fino al 13% del costo di Luca Gaiani e Valentina Melis









La deduzione rafforzata per le nuove assunzioni, per le società di capitali genera una minore Ires pari al 4,8% del costo del lavoratore nel 2024 (facendo riferimento a una assunzione”ordinaria”). Per le società di persone, le ditte individuali e i professionisti si può arrivare a un risparmio che sfiora il 9% del costo (Irpef al 43% più addizionali). Per i lavoratori di categorie meritevoli, invece, le imposte risparmiate sono pari al 7,2% del costo 2024 per Srl e Spa e fino al 13% per i contribuenti...