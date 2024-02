Modelli Redditi e Irap, invio entro il 28 febbraio anche per disinnescare la dichiarazione infedele L’invio entro i 90 giorni dal termine non serve solo a rimediare all’omessa trasmissione (anche per un errore dell’intermediario) ma anche per neutralizzare errori nel modello presentato. Nel 2024 e nel 2025 con la riforma fiscale cambieranno le date