Nasce l’impresa culturale e creativa

La legge sul made in Italy, la 206/2023 in vigore dall’11 gennaio, rafforza il legame fra il Terzo settore e il mondo della cultura e della creatività italiana. È quanto emerge dalla legge sulla valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy.

La legge, che ha come obiettivo di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle attività funzionali alla crescita dell’eccellenza qualitativa del made in Italy, disciplina fra l’altro le «imprese culturali e creative» (Icc...