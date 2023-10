Nei contratti pubblici bollo a scaglioni anche in caso di registrazione di Marco Magrini e Benedetto Santacroce









L’imposta di bollo sui contratti di appalto del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) anche in caso di presentazione alla registrazione, sia presso gli uffici, sia con modalità telematiche, è sempre dovuta in base agli scaglioni della tabella di cui all’allegato I.4 al nuovo codice ed è esclusa l’applicazione dell’imposta come per gli altri atti che non rientrano nella speciale disciplina.

La risposta ad interpello 446 del 9 ottobre 2023 precisa che se il contratto rientra fra quelli disciplinati...