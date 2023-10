Nel concordato rischio di condono preventivo di Franco Gallo









La prima generale impressione che ho avuto dopo aver letto la legge delega è che essa, per un verso, può considerarsi soddisfacente per quanto attiene soprattutto alle proposte – ne ricordo le più importanti – relative alla fissazione di principi generali in tema di certezza, all’abuso del diritto, al legittimo affidamento del contribuente, all’integrazione del contradittorio, al potenziamento dell’adempimento collaborativo (la cooperative compliance), alla ricalibratura delle sanzioni in termini...