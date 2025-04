Nel reporting di sostenibilità il rischio di una Babele Esg

Ha comprato tempo la Commissione europea, con il primo pacchetto Omnibus, che ha rinviato di due anni l’obbligo dei bilanci Esg per le imprese, ad eccezione degli enti di interesse pubblico che sono tenuti al rendiconto già nel 2025 per il 2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 aprile). Obiettivo (con l’Omnibus 2, non ancora approvato): semplificare la normativa e gli standard e coordinare meglio i punti della disciplina che appaiono critici. Tuttavia, il rinvio degli obblighi posti dalla direttiva...

