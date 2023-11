Niente e-fattura per i medici anche nel 2024 di Giovanni Parente









Si profila lo stop anche per il 2024 all’invio della fattura elettronica per medici e sanitari al Sistema di interscambio (Sdi). Una conferma dell’esclusione inizialmente prevista con il decreto fiscale collegato alla manovra 2019 (Dl 119/2018), che per la tutela della privacy aveva impedito che le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti privati fossero trasmesse tramite il sistema di interscambio delle Entrate prevedendo invece l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria...