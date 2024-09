Niente nota di variazione dai soci per recuperare l’Iva della società estinta

La cancellazione dal registro delle imprese di una società, a seguito della conclusione di una procedura di liquidazione volontaria, non permette ai soci di sostituirsi ad essa per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione per recuperare l’Iva relativa a un credito non incassato.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 47/E/2024 affronta un tema particolarmente interessante legato alla cancellazione delle società dal registro delle imprese, evidenziando come dai profili civilistici ...