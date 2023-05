Niente sanatoria avvisi degli bonari per il 2017 di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il beneficio della riduzione delle sanzioni, dal 10 al 3%, sugli avvisi bonari, spetta a determinate condizioni.

Per l’agenzia delle Entrate, risposta a interpello 307/2023 del 27 aprile, non spetta alcun beneficio al contribuente la cui comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Ugualmente, non ricorrono i presupposti per la definizione agevolata, nei casi in cui alla data del 1° gennaio 2023 il contribuente non aveva in corso alcun pagamento rateale...