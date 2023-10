Annullabilità e nullità degli atti con regimi e destini diversi di Laura Ambrosi e Antonio Iorio









Il decreto approvato il 23 ottobre dal governo contenente modifiche allo Statuto dei contribuenti introduce ufficialmente in campo tributario la differenza tra annullabilità e nullità degli atti impositivi/sanzionatori.

Situazione attuale

In materia tributaria, sinora, l’atto astrattamente «nullo», se non oggetto di specifica impugnativa giurisdizionale del contribuente, si cristallizza (trasformandosi in atto «sano») e produce effetti giuridici. Di conseguenza le nullità possono essere eccepite dall’interessato solo...