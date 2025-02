Nuove regole antielusive Ocse: effetti sui contribuenti italiani

L’Ocse in un proprio documento pubblicato a gennaio («Administrative Guidance on Article 9.1 of the Global Anti-Base Erosion Model Rules») ha inserito nuove regole antielusive riguardanti l’iscrizione delle imposte differite nell’esercizio transitorio.

L’obiettivo è preservare le norme di funzionamento della minimum tax: si vogliono cioè contrastare schemi di pianificazione che consentono l’iscrizione di imposte differite prima dell’esercizio transitorio e che si riverserebbero negli anni in cui le...