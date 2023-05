Nuovo prelievo targato Ue per i beni inquinanti di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi









Ai nastri di partenza il Cbam (Carbon border adjustment mechanism), il meccanismo di prelievo previsto per l’importazione di beni inquinanti, nato per contrastare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporati nei beni in ingresso nell’UE e che sarà attivo dalla fine del 2023, entrando gradualmente in vigore nei mesi successivi.

Il prelievo colpirà, in prima applicazione, numerosi prodotti, tra i quali il cemento, l’energia elettrica, i concimi, l’alluminio, ferro, ghisa e acciaio, ...