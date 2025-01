Orari, fine del rapporto e altre consulenze tra gli elementi critici del contratto misto

La norma del Collegato lavoro, che introduce deroghe alla disciplina del regime forfettario nel caso di coesistenza di un contratto di lavoro autonomo e uno di natura subordinata, per come formulata, lascia alcuni punti da chiarire.

In primo luogo, la deroga si applica ai professionisti iscritti ad albi professionali. Non a quei lavoratori autonomi non organizzati in ordini e collegi di cui alla legge 4 del 2013 (ad esempio i tributaristi). A loro si applica il comma 2 dell’articolo 17, con la conseguenza...