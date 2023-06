Partite Iva, la proroga dei versamenti non arriva ad agosto di Marco Mobili e Giovanni Parente









La proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi per 4,5 milioni di partite Iva (ossia essenzialmente quelle per cui sono elaborati gli Isa e quelle in regime forfettario e dei vecchi minimi) entra nella conversione del decreto omnibus (Dl 51/2023), ora all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera in prima lettura. Un emendamento a firma dei due relatori (Alessandro Urzì di Fratelli d’Italia e Vanessa Cattoi della Lega) conferma quanto anticipato nel “comunicato...