Formazione 4.0, credito arretrato utilizzabile dopo l’invio dell’integrativa

La domanda Un azienda concluderà a breve una pratica per usufruire del credito formazione 4.0 arretrato per l’anno 2020, per usufruire del credito dovrà fare le dichiarazioni integrative per gli anni dal 2020 al 2023. Dopo l’invio potrà utilizzare subito il credito?

G. Z. - Brescia

La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 46 – 55) ha introdotto la possibilità per le imprese che sostengono spese per la formazione 4.0 di beneficiare di un credito d’imposta. Le successive leggi di Bilancio 2020 e 2021 hanno modificato la disciplina ed estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state definite dal Dm 4 maggio 2018.

Tralasciando in questa sede ogni precisazione in merito all’ambito applicativo per la fruizione del credito...