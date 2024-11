Patent box, scelta possibile con l’invio «tardivo»

Decorso il termine ordinario del 31 ottobre per la presentazione del modello Redditi 2024 da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è possibile procedere con l’opzione per il nuovo patent box entro il 29 gennaio 2025 sfruttando il maggior termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni “tardive”.

Infatti, sebbene tale opzione debba essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce, la stessa può essere esercitata...