Patto di famiglia, aliquota del 4% sulla liquidazione al legittimario non assegnatario

Alla liquidazione operata in un patto di famiglia dal legittimario assegnatario nei confronti del legittimario non assegnatario si applicano aliquote e franchigie previste per il rapporto di parentela tra disponente e beneficiario del conguaglio. Questa, in estrema sintesi, la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo nella sentenza 252/2/2024 e relativa ad un caso che aveva visto coinvolto un notaio bergamasco a cui l’agenzia delle Entrate aveva contestato...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi