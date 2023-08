Pegno non possessorio iscritto anche nel Registro imprese di Angelo Busani









Il pegno non possessorio è messo a dura prova, nelle sue prime applicazioni professionali, se si intenda costituirlo su azioni o su quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata. Il problema nasce perché la legge laconicamente permette il pegno non possessorio sui «beni mobili, anche immateriali» che siano «destinati all'esercizio dell'impresa», tranne i «beni mobili registrati» (articolo 1, comma 2, Dl 59/2016); a sua volta, il Dm 114/2021 - all’articolo 3, comma 2, lettera...