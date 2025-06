Pex, beneficio applicabile con immobile in costruzione

Ai fini del beneficio Pex, il requisito della commercialità non è escluso dalla costruzione in corso di un immobile strumentale, purché successivamente venga dimostrato che tale immobile sia stato utilizzato per l’attività d’impresa. A enunciare questo interessante principio è la Corte di cassazione, nella sentenza 14800 depositata il 2 giugno.

Una srl vendeva il 26% delle quote possedute in altra società di capitali che aveva in costruzione...