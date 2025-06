Acquisto partecipazioni, oneri da capitalizzare

L’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare.

E’ uno dei chiarimenti contenuti negli emendamenti ai principi contabili posti in consultazione dall’Organismo italiano di contabilità (Oic) che si concluderà a fine luglio, per rendere disponibile agli operatori la versione finale entro la fine dell’anno.

In questo caso l’emendamento riguarda il principio Oic 25 Imposte sul reddito.

Una modifica...