Per contestare l’elusione

Per poter qualificare un’operazione come abuso del diritto, i presupposti di cui all’articolo 10-bis devono essere riscontrati nel complesso dell’operazione e nel lasso temporale di più anni e non solo con contestualizzazione delle operazioni svolte in un determinato anno d’imposta. Sono questi i principi riaffermati dalla Cgt Lombardia n.1415/25/2024 (presidente Colavolpe, relatore Ferrero).

Una società (Alfa) riceveva una contestazione di abuso del diritto a seguito della deduzione di una minusvalenza...