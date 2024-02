Per il decreto 231 sindaci uguali agli amministratori

La Cassazione estende la nozione di controllo societario, con l’effetto di allargare l’area delle possibili contestazioni alle imprese per violazioni del decreto 231. È questa la conseguenza della sentenza n. 3211 della Quinta sezione penale, per la quale «la nozione di controllo di cui all’articolo 5 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non coincide con quella di controllo della società delineata dall’articolo 2359 Codice civile, ma ricomprende anche l’attività di vigilanza o, comunque, di...

